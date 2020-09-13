Декретницы Коми могут бесплатно получить новую профессию

Фото: yandex.ru

Находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих матерей дошкольников приглашают пройти переобучение, сообщает Минтруда Коми.

К 1 сентября уже направлены на профессиональное обучение 153 женщины. Они решили получить дополнительные знания и навыки по таким профессиям, как специалист по кадрам, парикмахер, повар, бухгалтер, социальный работник, воспитатель детского сада и др. Всего в 2020 году планируется, что в этой программе примут участие не менее 255 жительниц Коми.

Стоимость курса обучения одной женщины в 2020 - 2021 годах - до 46,3 тысяч рублей, а в 2022 - 2024 годах - до 48,6 тыс. рублей. Средства на эти цели предусмотрены в бюджетах России и Республики Коми.

Средний период обучения - 3 месяца. В это время неработающим женщинам выплачивается стипендия - минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента. Желающим стать участником программы нужно обратиться в центр занятости по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потерявших работу жителей Коми приглашают на бесплатное переобучение с возможностью трудоустройства

Возможен дистанционный формат занятий (подробности)