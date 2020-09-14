В музее истории и культуры Сыктывдинского района впервые за 107 лет начался капремонт

Фото из группы "Музеи Сыктывдина" ВКонтакте"
В музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Э.А. Налимовой идет капремонт. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
Капитальный ремонт в здании проводится впервые за 107 лет. Музей серьезно обветшал, поэтому работы много.
– В настоящее время рабочие снимают старое покрытие со стен. Предстоит реконструировать стены, полы, потолки. Частично заменить окна (снаружи), покрасить окна внутри и двери, – рассказывает директор музея Владимир Муравьев.
Также рабочие начали делать отмостку для укрепления фундамента. Они заменят вагонкой прогнившие места фасада и в конце покрасят музей в тот же голубой цвет. Сотрудники музея надеются, что ремонт удастся закончить до Нового года. Всего на реконструкцию выделено 15 миллионов рублей из бюджета республики, еще полтора миллиона – из бюджета района.
Напомним, что здание, ныне являющееся памятником архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения, построили в 1913 году по проекту первого коми архитектора Александра Холопова. Изначально в нем размещалось земское училище, а затем — начальная школа. В 1999 году заслуженный работник культуры Коми и почетный гражданин Выльгорта Эмилия Налимова основала здесь музей истории и культуры.
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