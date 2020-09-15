В Коми откроют полицейские кадетские классы

Фото пресс-службы МВД России по Коми

В республике откроют полицейские кадетские классы. МВД России по Коми и министерство образования, науки и молодежной политики подписали соглашение о взаимодействии сторон по этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба образовательного ведомства.

Формы взаимодействия подразумевают оказание консультативной помощи, обмен информацией по вопросам и проведение совместных мероприятий. Министерство образования организует деятельность по открытию полицейских классов и осуществляет информационно-методическое сопровождение по вопросам развития и совершенствования таких классов.

МВД по Республике Коми, в свою очередь, обеспечивает кураторство полицейских классов. Сотрудники органов внутренних дел будут проводить теоретические и практические занятия, внеклассные мероприятия, направленных на привитие чувства чести и достоинства, уважения к правам человека. Кроме того, они будут заниматься профилактикой социальных отклонений и организовывать профориентационные занятия.

Кроме того, региональное МВД будет проводить совместные мероприятия, посвященные памятным датам МВД РФ и экскурсии в подразделения ведомства.

Еще один пункт соглашения – поощрение лучших учеников полицейских классов. К примеру, это предоставление рекомендаций для поступления в юридические вузы РФ, награждение победителей конкурсов и соревнований.

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