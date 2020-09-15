Райффайзенбанк подключил LOVE REPUBLIC к Системе быстрых платежей

Раффайзенбанк расширяет возможности своих клиентов

Райффайзенбанк реализовал подключение к системе c2b-переводов для Melon Fashion Group, крупнейшей компании fashion-индустрии в России. За счет интеграции с СБП клиенты получили возможность оплачивать свои покупки онлайн на официальном сайте LOVE REPUBLIC с помощью нового, современного и перспективного инструмента оплаты - QR-кодов.

До конца 2020 года Melon Fashion Group планирует подключить к Cистеме быстрых платежей остальные бренды портфеля – ZARINA, befree и sela, что позволит покупателям оплачивать покупки по QR-коду не только в официальных интернет-магазинах брендов, но и в 787 розничных магазинах, расположенных в 188 городах.

- Благодаря реализации проекта Мэлон Фэшн Груп может повысить скорость и удобство обслуживания своих покупателей, а также снизить комиссию за прием платежей в несколько раз. Мы наблюдаем высокий интерес к оплате с помощью QR-кодов в разных сферах бизнеса и уверены, что спрос со стороны бизнеса на различные сценарии использования c2b-сервиса СБП будет только увеличиваться. Мы рады предложить нашим корпоративным клиентам не только стандартизированные ИТ-решения, но и гибкие варианты, которые легко адаптируются под индивидуальные потребности наших бизнес-партнеров, — прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

- Melon Fashion Group всегда отличало стремление быть передовой частью общества, авангардом. Мы постоянно находимся в поиске новых сервисов, которые делают шопинг удобным для наших покупателей и приносят бизнесу пользу, и внедряем их. Система быстрых платежей – это новое слово в технологиях, отличающееся скоростью, безопасностью и универсальностью. Наряду с крупнейшими игроками рынка мы заинтересованы в том, чтобы функционал СБП развивался, был максимально удобным и обрел популярность у покупателей как инструмент в повседневной жизни, - отметила Наталия Самутичева, финансовый директор Melon Fashion Group.

Как работает сервис

При оплате товаров на сайте ритейлера клиенту необходимо выбрать способ оплаты через СБП и отсканировать уникальный QR-код. В случае оплаты покупки в магазине QR-код сканируется на кассе. Затем клиент подтверждает оплату товара в мобильном приложении банка. Уведомление о проведении транзакции поступит на его телефон в виде виртуального чека.

Для покупателей сервис переводов через СБП является бесплатным вне зависимости от банка-эквайрера и суммы покупки. Еще одним неоспоримым преимуществом нового способа оплаты является скорость осуществления расчетов. При оплате онлайн нет необходимости вводить данные банковской карты. Деньги списываются со счета покупателя и моментально зачисляются на расчетный счет продавца.

Возможности для бизнеса

Подключение бизнеса к СБП с помощью QR-кода позволяет значительно сократить транзакционные издержки на эквайринг, а также оптимизировать будущие расходы на оборудование торговых точек стационарными кассами и платежными терминалами. В зависимости от категории компании, комиссия за прием платежей составит от 0.4% до 0.7%. Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.