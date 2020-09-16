Девушка из курортного края тянула из жителя Ухты деньги, обещая сердце и душу взамен

Аферистку судили без ее присутствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ухтинский городской суд вынес приговор 23-летней жительнице Краснодарского края, которая несколько месяцев выкачивала деньги из жителя Коми, злоупотребляя его доверием.

Девушка с января по май 2020 года, находясь в Краснодарском крае, регулярно беседовала с жителем Ухты по сотовому телефону. Как состоялось это заочное знакомство, не уточняется. Суд в данном случае обратил внимание на суть разговоров.

Злоумышленница - а дама и не собиралась ни приезжать в Коми, ни возвращать деньги – постоянно просила помочь ей с финансами. Предлоги она изобретала самые разные. То ей необходимы средства на лекарства – для себя и якобы родившегося у нее ребенка. То на оформление проездного пропуска на имя мужчины, чтобы он мог приехать к ней в период карантина.

Введенный в заблуждение потерпевший осуществил переводы на ее имя в общей сумме 149 300 рублей, в результате чего ему был причинен значительный ущерб.

Можно лишь предположить, что в суд он обратился, когда понял, что свидание так и не состоится.

14 сентября суд рассмотрел уголовное дело в отсутствие подсудимой и признал ее виновной в совершении мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину. И назначив наказание с учетом установленных смягчающих обстоятельств в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 149 300 рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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