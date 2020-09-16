В усинском селе под гусеницами трактора погиб молодой парень

Фото: yandex.ru

Инцидент произошел 9 сентября в усинском селе Мутный Материк. Местного жителя без признаков жизни обнаружили лежащим на земле в районе дома по улице Молодежной.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе СУ СК по Коми, погибшим оказался 20-летний сельчанин, работник местного сельхозпредприятия. Его смерть наступила от сочетанной травмы тела с множественными переломами костей. По факту случившегося проводится проверка. Предварительно установлено, что на мужчину наехал гусеничный трактор, которым управлял его коллега, выполнявший работы по строительству местной дороги. Обстоятельства происшествия выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми рабочего придавило погрузчиком

Гострудинспекция организует комиссию для расследования (подробности)