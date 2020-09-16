В Коми начали проверку после несчастного случая на мосту

В Коми монтажник сорвался с высоты шести метров

В Коми проводится проверка по факту несчастного случая на мосту. Об этом пишет «Комиинформ».

По информации Госинспекции труда Коми, происшествие с работником случилось утром 6 сентября. При выполнении работ на мосту через реку Селаёль, который находится в трех километрах от Усинска, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций упал с ригеля с высоты шести метров.

Обстоятельства и состав комиссии по расследованию несчастного случая уточняются, резюмировали в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, пострадавшим оказался 53-летний мужчина.

По факту инцидента правоохранительные органы организовали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В СУ СК по Коми уточнили, что в случае, если монтажник получит тяжкий вред здоровью, материалы проверки передадут в следственное управление.

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