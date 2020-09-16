В Коми продолжают поиски пропавшего грибника

Фото из группы Северо-Западного РПСО "ВКонтакте"

В Коми продолжаются поиски пропавшего грибника. Мужчина исчез 4 сентября.

15 сентября спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО МЧС России по заявке правоохранительных органов выезжали для повторных поисков пропавшего грибника. 62-летний мужчина 4 сентября ушел в лес за грибами из СНТ «Огонек» Максаковских дач. С тех пор его местонахождение неизвестно. Неоднократные поиски успеха не принесли. Спасатели совместно с сотрудниками СК и родственниками пропавшего тщательно обследовали лес близ СНТ. Пока поиски результатов не принесли.

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