В Сыктывкаре на Тентюковской улице изменится движение автобусов

В Сыктывкаре временно изменится движение автобусов

В Сыктывкаре на Тентюковской улице временно изменится движение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по улице от дома № 427 до дома № 330 с 22 часов 18 сентября до 5 часов 21 сентября движение на маршрутах №№ 3, 4, 17 будет осуществляться по следующей схеме:

в прямом и обратном направлении: ул. Петрозаводская – ул. Лыткина – ул. Тентюковская – до с/х «Пригородного».

движение транспорта по маршруту № 15 будет осуществляться в объезд по следующей схеме.

в прямом направлении: ул. Лыткина – ул. Тентюковская

в обратном : ул. Тентюковская - ул. Лыткина - ул. Петрозаводская

Схема движения заказного автобуса пл.Габова- переправа Геологов будет осуществляться по следующей схеме:

в прямом и обратном направлении: Октябрьский проспект - ул. Петрозаводская - ул. Энгельса - ул. Интернациональная - пл.Габова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми продолжают поиски пропавшего грибника

Мужчина пропал 4 сентября (подробности)