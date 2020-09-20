В Воркуте 18-летний пешеход впал в кому после ДТП

Фото: УГИБДД по Коми.

Авария произошла в Воркуте 19 сентября в 20:37. Водитель 1979 года рождения за рулем автомобиля Smart двигался по улице Ленина. И сбил пешехода 2002 года рождения, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеход получил открытую черепно-мозговую травму. У него травматический шок второй степени, кома, отправлен в больницу.

Водитель за нарушение ПДД к административной ответственности в течение года привлекался один раз. Стаж вождения с 1997 года. Установлено, что он в момент ДТП был в нетрезвом состоянии, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Ухте: водитель Lada Priora чудом выжил при столкновении с фургоном (подробности)