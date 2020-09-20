Вышла в тапочках из дома и не вернулась: в Сыктывкаре разыскивают пенсионерку

Вы ее видели?

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Коми объявил о розыске в Сыктывкаре: 18 сентября 64-летняя Ольга Васильевна Непраш вышла из дома и не вернулась.

Женщина носит очки в прямоугольной оправе. Рост 163 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в светло-бежевый плащ, темно-синие классические брюки, черные кожаные высокие сапоги.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба сообщить информацию по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112, а также инфоргам поиска: Юлия 89222777099, Ольга 89110051553.

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