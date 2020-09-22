Терские казаки займутся воспитанием трудных подростков Коми

Фото: Терское войсковое казачье общество по Коми

Сейчас на учете в Уголовно-исполнительной инспекции состоят 58 подростков 14-16 лет. Терское войсковое казачье общество по Коми решила помочь инспекторам воспитывать их. И даже подписали соглашение с УФСИН – все официально.

Взращивать патриотизм у оступившися казаки будут собственным примером. Они обещают поддерживать их в непростой период подростковой жизни и научить оценивать адекватность своих действий, брать на себя ответственность.

Атаман считает, что в наше время у подростков слишком много искушений: «В наше время им приходится непросто. В своем юношеском возрасте они уже стоят перед огромным выбором – от увлечений искусством и развития творческих способностей до ухода в виртуальные компьютерные миры».

Отметим, что всего между Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН по Коми и различными организациями – от государственных до общественных - подписано 24 соглашения о взаимодействии, сообщает пресс-служба УФСИН по РК.

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