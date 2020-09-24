Что успел сделать глава Коми Владимир Уйба первые 0,5 суток без приставки врио

Новый глава Коми Владимир Уйба назначил Ольгу Епифанову новым сенатором от республики.

23 сентября глава Республики Коми подписал указ «О Правительстве Республики Коми». Оно продолжает исполнять свои обязанности до сформирования нового состава.

Первым новым-старым министром стала Галина Габушева. Ранее она была освобождена от должности министра национальной политики РК в связи с избранием депутатом Госсовета по итогам выборов 13 сентября 2020 года. Поскольку Галина Габушева отказалась от депутатского мандата, Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил ей возобновить работу в формируемом им правительстве, сообщает пресс-служба главы Коми.

Ольга Епифанова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Правительства Республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На этой должности она сменит Дмитрия Шатохина, которого в свое время сенатором назначил Сергей Гапликов.

Помимо Епифановой в списке В. Уйбы из трех кандидатур на кресло сенатора были генеральный директор АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», депутат Госсовета региона Сергей Усачев и министр национальной политики Коми Галина Габушева.

Вторым сенатором от Коми являлся бывший парламентарий Валерий Марков. Ранее в СМИ сообщалось, что он покинет пост. Его сменщика должны утвердить депутаты Госсовета региона. По некоторым данным, на этот пост назначат Елену Шумилову, сообщает «Комиинформ».

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