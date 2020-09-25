Коми планирует отправить в Европу грибов на 500 тысяч долларов

Республика успешно снабжает Европу лесными грибами в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В 2020 году целевой показатель установлен на уровне 500 тысяч долларов США. На сегодня экспорт продукции из Коми составляет 190 тысяч долларов США или 38 процентов от плана.

- Мы поддерживаем наших экспортеров дикоросов. В республиканском бюджете предусмотрены ассигнования для предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое и технологическое перевооружение производств по заготовке и переработке дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в размере 70 процентов от стоимости оборудования. В этом году на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей. Сейчас ведем работу по отбору заявок для предоставления субсидий,- отметил министр сельского хозяйства Анатолий Князев.

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