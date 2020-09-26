На одной из шахт «Воркутауголь» остановлены работы

Шахта "Заполярная 2". Фото: wikimapia.org

Печорское управление Ростехнадзора остановило ведение горных работ на шахте «Заполярная-2» АО «Воркутауголь», сообщает пресс-служба управления. При проверке соблюдения обязательных требований промышленной безопасности компанией, которая эксплуатирует опасный производственный объект, обнаружены нарушения.

Установлено, что не обеспечена безопасность в горных выработках крыльев шахты из-за отсутствия датчиков контроля метана. Обследование зарешеченных горных выработок вентиляционного ствола №7 выполняется с нарушением требований промышленной безопасности из-за отсутствия в обследуемых горных выработках трапов и сходней с перилами при углах наклона 10-30 градусов. Эти нарушения представляют непосредственную угрозу для работников, занятых на горных работах на шахте.

Оформлен административный протокол о приостановке горных работ. Это касается проведения подготовительных горных выработок, выемки угля в очистных забоях и обследования зарешеченных горных выработок в указанной шахте.

Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Воркутинский горсуд.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе компании, 24 сентября инспектор Ростехнадзора нашел замечания на шахте «Заполярной-2», повлекшие приостановку ведения горных работ. В настоящее время несоответствия устраняются, предприятие работает в штатном режиме, жизни и здоровью работников ничего не угрожает.

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