Смертельное ДТП в Печоре

Фото: "Комиинформ"

В воскресенье в 16.10 водитель 1977 г.р., управляя Volkswagen Polo, двигался по ул.Островского. Возле дома №65 он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva под управлением мужчины 1973 г.р. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Водитель отечественного внедорожника получил черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы под вопросом. Не госпитализирован.

По информации ГИБДД по Коми, в Chevrolet Niva ехала девочка 2011 г.р., которая получила черепно-мозговую травму, сотрясения, ушибы, ссадины, не госпитализирована. Оба человека, ехавшие в отечественном авто, были пристегнуты ремнями безопасности.

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