Следком по Коми возбудил уголовное дело по факту гибели двух горняков в Воркуте

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

29 сентября текущего года при производстве работ по ликвидации объектов на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании АО "Воркутауголь" произошло обрушение угольной эстакады. В результате происшествия два сотрудника подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия. Одновременно решаются вопросы, связанные с изъятием и изучением интересующей следствие документации.

По уголовному делу будет проведен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверяет обрушение на шахте в Воркуте (подробности)