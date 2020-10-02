Хорошая новость для жителей Коми: животных запретят забирать за долги

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Проект закона о запрете изъятия по долговым обязательствам у граждан их домашних животных внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает Россельхознадзор по Коми.

Еще федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ фактически определил, что животное не является вещью, а является живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания.

Но оказывается, что изъятие животных за долги практикуется. Конечно, это касается в первую очередь сельских районов – фермеров, личных хозяйств. Но судя по разъяснениям авторов законопроекта, прецеденты с собаками и конками тоже есть.

Причем во многих случаях те, кто забрал несчастных животных, не знают потом, что с ними делать, не могут содержать в нормальных условиях. Страдают и бывшие владельцы. Есть накопленная статистика: 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи.

Законопроектом, внесенным в госдуму, предлагается статью 446 Гражданского процессуального кодекса России дополнить положением, согласно которому взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на домашних животных. Правда, не на всех. В статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых не может быть обращено взыскание по исполнительным документам: на «используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания».

Кроме того, эти поправки оградят сотрудников организаций, которые забирают питомцев за долги, от возможного наказания за жестокое обращение с животными, указывают авторы проекта, поскольку содержание в ненадлежащих условиях может нанести вред здоровью кошек и собак, что повлечет за собой уголовную ответственность. Статья 245 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правда, после изучения положений законопроекта остается открытым вопрос с фермерами и теми, кто занимаются разведением породистых кошек и собак. Получается, что у них изъять можно? А как же насчет «животное – не вещь»? Или эмоции и боль некоторых можно не считать?

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