Мужчины и женщины Республики Коми в зеркале статистики

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По данным Комистата, мужчин в Коми 47,2 процента, женщин — 52,8 процента. Больше всего женщины преобладают в Сыктывкаре (на 10 мужчин приходится 12 женщин). Мужчин больше всего в Княжпогостском и Удорском районах.

Превышение числа мужчин наблюдается в возрастных группах вплоть до 40 лет, затем женщин становится больше. В возрастной группе 55-59 лет женщин в 1,2 раза больше, чем мужчин, в группе 60-64 года — в 1,4 раза, в группе 65-69 лет — в 1,7 раза, в группе 70-74 года — в 2,1 раза, в группе 75-79 лет — в 2,9 раза, в группе 80-84 года — в 3,4 раза.

В Сыктывкаре мальчиков больше в первых трех возрастных группах: 0-4 года, 5-9 лет, 10-14 лет. В возрастной группе 15-19 лет девушек становится больше (49,5 процента против 50,6 процента). С возрастом разница в количестве увеличивается: в группе 30-34 лет доля мужчин составляет 46,7 процента, в группе 50-54 лет – 42 процента, а в группе людей старше 70 лет — 27,4 процента.

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