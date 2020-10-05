Четыре человека серьезно пострадали при ДТП на трассе Сыктывкар - Ухта

Фото: архив КП

Авария произошла в воскресенье, 4 октября, в 16:15 в районе села Зеленец. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser 1988 г.р. двигался по автодороге Сыктывкар - Ухта со стороны столицы Коми.

За с. Зеленец на подъеме при осуществлении маневра обгона он совершил столкновение с автомобиле Volkswagen Touareg, который ехал со стороны Ухты.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Диагнозы известны у двоих, все доставлены в больницу.

Водитель Land Cruiser получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом правого предплечья, переломы правой голени и левого бедра, тупую травму живота.

Пассажирка 1960 г.р. из автомобиля Volkswagen получила автотравму, закрытую травму грудной клетки, возможен перелом ребер.

Травмы других двух пострадавших уточняются, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

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