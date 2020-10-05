Фото: "Сила жизни"

В Сыктывкаре появились контейнеры для сбора одежды нуждающимся. Об этом сообщили в организации «Сила жизни».

Каждый желающий в любое удобное для него время может сдать вещь. Из того, что сдадут горожане, будет отбираться только новая или почти новая одежда, которая мало была в употреблении. Все рваные, грязные и старые вещи волонтеры будут сразу утилизировать. Одежда, которая остается после сортировки, проходит всю необходимую обработку, после чего ее выставляют в пункте выдачи.

Контейнеры для сбора одежды работают по адресам:

1. улица Бумажников, д. 36 к.3

2. Сысольское шоссе, д. 20

3. улица Зои Космодемьянской, д. 21

4. улица 65 лет Победы, д. 20

5. Село Выльгорт, улица Домны Каликовой, д.45

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