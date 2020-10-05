В Коми не стали менять приговор мужчине, который убил жену на глазах у детей

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Верховный суд Республики Коми признал 30-летнего жителя Сыктывдинского района виновным в убийстве собственной жены. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 апреля прошлого года. Мужчина на почве личной неприязни избил свою супругу на глазах у малолетних детей. Злоумышленник как минимум восемь раз ударил ее по голове. От полученных множественных ударов пострадавшая скончалась на месте преступления.

Сыктывдинский районный суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он должен был в исправительной колонии строгого режима. Сторона защиты с этим приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционной инстанции, приведя доводы о суровости назначенного наказания. Однако Верховный суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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