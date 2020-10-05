11-летняя школьница из Коми блестяще выступила в шоу «Ты супер!» на НТВ

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Валерия Верногорова исполнила песню «Ля-ля-фа» певицы Анжелики Варум и покорила звездное жюри детского конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей.

Валерия представляет Республику Коми на конкурсе уже второй год подряд. Девочка живет под опекой бабушки и дедушки в Ухте. Когда ей был один год, отец оставил семью, а спустя несколько лет мама тяжело заболела и умерла. Несмотря на все жизненные невзгоды, у Валерии прекрасный характер: она умная, доброжелательная, воспитанная и разносторонне развитая девочка.

Первые секунды маленькой ухтинки на сцене вызвали неоднозначную реакцию популярной певицы Елки: «Ох! Вы серьезно?» Однако прошла еще минута и артистка сдалась: нажала зеленую кнопку, которая означает одобрение. Первым же талант ухтинки оценил певец Алексей Воробьев. ВИДЕО выступления вот ТУТ.

Отметим, что в новом сезоне «Ты супер!» принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Эстонии. У них разные судьбы, но каждый из них по тем или иным причинам лишился самой важной поддержки — поддержки мамы и папы.

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