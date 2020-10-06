Каждый второй без маски: результаты рейда по автобусам Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

В понедельник, 5 октября, в Сыктывкаре поймали злостных нарушителей масочного режима на восьми автобусах маршрутов № 5, 6, 17, 28 и 44.

Всего было проверено 16 автобусов по маршрутам на остановке Железнодорожного вокзала, Центральная и Росгосстрах, сообщает пресс-служба мэрии. То есть нарушители были в каждом втором.

Водители и кондукторы автобусов-нарушителей не раз уже были замечены горожанами за несоблюдением масочного режима. В большинстве автобусом водители просто ездят со спущенной маской, которую легко надевают при виде проверяющих сотрудников администрации Сыктывкара.

Отметим, что 5 октября также был выявлен случай, когда водитель автобуса № 5 не только не надел маску, но и разговаривал по телефону в рабочее время. А также масочным режимом пренебрегают и кондукторы общественного транспорта.

По словам заместителя начальника отдела организации планирования и проведения мероприятий ГО и ЧС Сергея Аладинского, все материалы по выявленным нарушителям масочного режима передаются в управление ГО и ЧС мэрии Сыктывкара.

- На основании данных мы составляем протоколы об административных правонарушениях и потом передаем в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего разбирательства. Нами было составлено уже 54 административных материалов за период с июня по октябрь 2020 года, - рассказал Сергей Аладинский.

Кроме этого, два административных протокола было составлено на водителей местных маршрутов.

Администрация Сыктывкара напоминает горожанам и гостям столицы Коми о необходимости обязательного соблюдения профилактических мер на фоне роста числа заболевших коронавирусом в республике в целом.

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