Бесплатные курсы по IT-специальностям появились в Сыктывкарском госуниверситете

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В СГУ открыт доступ к шести онлайн-курсам в области IT-технологий. Записаться на них можно с сентября по декабрь 2020 года, обучение начнется в 2021 году.

Заявки могут подавать все желающие, но определенный отбор будет, так как претендентов наверняка будет больше.

Курсы, представленные в СГУ: "Кибербезопасность и защита данных", "Программирование и создание IT-продуктов", "Промышленный дизайн и 3D-моделирование", "Системное администрирование", "Цифровой дизайн", "Большие данные".

Прошедшим обучение выдается электронный сертификат. Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование, имеют возможность получить удостоверение о повышении квалификации.

Курсы организованы в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

С подробной информацией о программе и условиях прохождения обучения можно ознакомиться по этой ссылке.

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