Под Сыктывкаром мужчина убил собутыльника поленом

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Суд признал 60-летнего жителя Сыктывдинского района виновным в том, что он до смерти избил поленом своего 63-летнего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте в поселке Новоипатово. Злоумышленник пришел в гости к своему соседу, и они решили выпить. Между мужчинами возник конфликт. Житель Коми схватил полено и дважды ударил собутыльника.

Пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. В середине апреля мужчина скончался от полученных телесных повреждений. Было возбуждено уголовной дело. Суд приговорил злоумышленника к 5 годам и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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