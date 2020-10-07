В Ухте восстанавливают мемориал павшим в Великую Отечественную

Фото: Марина Сивакова

В Ухте восстановливают мемориал ухтинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны за счет средств, собранных в рамках благотворительного марафона " Мы – наследники Великой Победы".

Стелу уже привели в первоначальный вид: очистили и покрасили. Расчистили и территорию вокруг памятника. Уложили плитку, установили новые фонари.

Сейчас проводятся подготовительные работы по облицовке лестниц, реконструкции цветников, замене элементов гранитных постаментов, на которые установят орудия.

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