В Ухте восстанавливают мемориал павшим в Великую Отечественную

Фото: Марина Сивакова
В Ухте восстановливают мемориал ухтинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны за счет средств, собранных в рамках благотворительного марафона " Мы – наследники Великой Победы".
Стелу уже привели в первоначальный вид: очистили и покрасили. Расчистили и территорию вокруг памятника. Уложили плитку, установили новые фонари.
Сейчас проводятся подготовительные работы по облицовке лестниц, реконструкции цветников, замене элементов гранитных постаментов, на которые установят орудия.
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