Воркутинец взял в кредит 180 тысяч и перевел их мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 46-летний мужчина перевел аферистам более 180 тысяч рублей, пытаясь погасить якобы незаконно оформленный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился работником кредитного учреждения. Собеседник сообщил, что на имя воркутинца аферисты оформили кредит. Для того, чтобы решить проблему, незнакомец предложил свою помощь.

Воркутинца начали тщательно «инструктировать» и убедили взять займ. Мужчина взял в кредит более 180 тысяч рублей и перевел их на неизвестный банковский счет.После того как связь оборвалась, а сотрудник банка оказался недоступен, воркутинец понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.

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