Пьяный сыктывкарец угнал автобус, в котором работал кондуктором

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В Сыктывкаре местного жителя 1989 года рождения подозревают в угоне автобуса ПАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 4 октября. Сотрудникам ДПС поступила информация о том, что со стороны города в сторону поселка Краснозатонский едет автобус, водитель которого, возможно, пьян.

Спустя полчаса на улице Трактовой правоохранители остановили ПАЗ. У мужчины не было документов. Освидетельствование показало, что водитель пьян. Полицейские связались с собственником автобуса, и тот сообщил, что не передавал в пользование мужчине транспортное средство. Сыктывкарец рассказал, что сел за руль ПАЗа, чтобы доехать до дома. Выбрал он именно этот автобус на стоянке, так как днем работает на нем кондуктором. Более того, двери были открыты, а ключи находились в замке зажигания.

На мужчину составили административные протоколы о езде пьяным без прав и без ремня безопасности. Возбуждено уголовное дело об угоне без цели хищения. Ранее подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления.

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