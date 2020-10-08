Волки полтора месяца терроризируют сосногорский поселок

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Жители поселка Малая Пера под Сосногорском жалуются на волков, который уже полтора месяцев нападают на домашних животных. Об этом сообщил председатель совета по правам человека Сосногорска Григорий Шевченко.

Как передает БНК, уже полтора месяца стая волков утаскивает собак по ночам. По состоянию на 4 октября погибли не менее 15 домашних животных, на 7 октября – уже 21. Шевченко отметил, что жители опасаются выходить из домов. Руководитель совета добавил, что хищников видят даже ранним вечером.

В Минприроды Коми отметили, что обращений от жителей Малой Перы не поступало. В ведомстве напомнили, что еще в начале 2020 года вышел приказ об отстреле волков на территории республики, в том числе в Сосногорске. В соответствии с документом, в муниципалитете разрешено добыть 20 хищников. Сколько было отстрелено с этого момента, в Минприроды не уточнили.

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