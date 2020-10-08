Под Сыктывкаром Skoda врезалась в фуру: погиб водитель

Фото: архив КП

В ночь на четверг, 8 октября, на трассе Сыктывкар – Киров столкнулись Skoda Rapid и грузовик Volvo, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как передает «Комиинформ», трагедия произошла в 2.20 неподалеку от села Пажга Сыктывдинского района. Skoda Rapid ехал со стороны Кирова в сторону Сыктывкара. На 37-м километре легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

В результате ДТП 23-летний водитель Skoda погиб на месте аварии. Кроме того, в аварии пострадали два человека. 19-летний пассажир автомобиля Skoda попал в больницу с автотравмой, переломы кости таза и обеих рук – под вопросом. 44-летний водитель большегруза также получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левого предплечья, шок и ссадины. Пострадавшего также госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

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Кроме того, в аварии пострадали два человека (подробности)