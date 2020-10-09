Сыктывкарец «проиграл» на бирже более миллиона рублей

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Житель Эжвинского района Сыктывкара 1985 года рождения стал жертвой мошенничества, вложив в биржу более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина нашел в интернете сайт электронной биржи, прочитал отзывы, которые оказались положительными, и создал там аккаунт. Время от времени сыктывкарец делал ставки, периодически наблюдая, что инвестиции приносят прибыль.

Через две недели накопилась приличная сумма, однако выяснилось, что вывести ее не так просто. На связь с эжвинцем вышел незнакомец, который представился модератором электронной площадки, и предложил за вознаграждение вывести деньги. Затем мужчине звонили неизвестные «консультанты» с телефонных номеров, зарегистрированных в Великобритании. В результате заявитель перечислил за указанные услуги крупную сумму, однако и после этого никаких денег не получил.

Понимая, что оказался в руках аферистов, мужчина обратился в полицию. Там он пояснил, что по своей оплошности лишился 800 000 рублей. Однако при пересчете его ставок со следователем выяснилось, что сумма гораздо больше – 1 000 060 рублей, говорится в сообщении.

О подобных аферах мужчина знал, однако из-за положительных отзывов на сайте биржи попался на удочку мошенников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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