В Сыктывкаре пьяная девушка на «девятке» врезалась в дерево

Фото: ОГИБДД Сыктывкара

В пятницу, 9 октября, в Сыктывкаре ВАЗ-2109 врезался в дерево, за рулем была пьяная девушка 1999 года рождения. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 8.12. «Девятка» ехала по улице Старовского в сторону Катаева. Напротив дома №33 девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб нижней губы. Госпитализация ей не потребовалась. У девушки нет и никогда не было прав. Выяснилось, что она была пьяна. На нарушительницу завели административные дела, ее могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.

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