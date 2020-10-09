Сильный дым отрезал пути спасения: пять человек не смогли сами покинуть горящую деревянную двухэтажку в Сыктывкаре

Фото: МЧС по Коми

8 октября в 20:17 в «Службу спасения – 112» Сыктывкара поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Маркова.

Уже через 5 минут пожарные были на месте. Горела одна из квартир на первом этаже. Дым захватывал квартиры этажом выше и чердачные перекрытия.

12 жильцов дома своевременно эвакуировались. Однако 5 жильцов дома из-за сильного задымления не могли покинуть свои квартиры. Все пятеро спасены звеньями пожарных – газодымозащитников.

На тушение пожара были привлечены 14 человек и 6 единиц техники. Борьба с огнем и спасение людей заняли почти два часа.

Огнем повреждена квартира на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС по Коми.

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