Футболист из Бразилии ограбил девушку из Ухты

Молодой человек похитил у девушки-администратора гостиницы денежные средства и обещал их вернуть, однако она обратилась в полицию. Теперь его дело отправлено в суд, сообщает прокуратура Коми.

По версии следствия, житель Бразилии приехал в Республику Коми для реализации на профессиональном поприще. Молодой человек с детства увлекался футболом и приехал в Ухту в качестве игрока местного футбольного мини-клуба.

Остановившись в местной гостинице, он познакомился с девушкой-администратором, с которой завязался роман. В один из визитов к ухтинке молодой человек, воспользовавшись отсутствием ее в комнате, достал из шкафа конверт с 60 тысяч рублей и забрал себе. Спустя некоторое время девушка обнаружила пропажу и стала требовать возврата денег. Мужчина пообещал вернуть похищенное, однако жительница Ухты не поверила и обратилась в полицию.

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