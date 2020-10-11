Погода в Коми на рабочую неделю: 12 – 16 октября

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По вине активного циклона, под влиянием которого наш регион попадет в середине недели, произойдут значительные погодные перемены. Сначала циклон принесет интенсивные дожди, в северные районы с мокрым снегом.

При этом температурный фон останется выше нормы, днем ожидается от 12С на крайнем юго-западе до 5...7С на крайнем северо-востоке. Но с четверга, вслед за уходящим на восток атмосферным вихрем, начнется похолодание. Дожди везде перейдут в мокрый снег, а затем и снег.

К концу рабочей недели в течение суток ожидается в пределах 0...5С, на крайнем севере — от -4С до +1С, сообщает Коми ЦГСМ.

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