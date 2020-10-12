И священник в Коми не устоял: 1,3 миллиона он проиграл на бирже мошенникам

В УМВД России по Сыктывкару с сообщением о мошенничестве обратился представитель духовенства. Сумма похищенных обманом денежных средств превысила один миллион триста тысяч рублей.

В сети «Инстраграм» он обнаружил информацию о возможности получения дополнительного дохода и перешел по прикрепленной ссылке. На открывшейся страничке он оставил контакты для связи. Спустя некоторое время мужчине позвонила незнакомка и рассказала об условиях «подработки», а именно вложение денежных средств в биржевую платформу под хороший процент.

При помощи других «консультантов» заявитель зарегистрировался на торговом ресурсе, а также установил на свой компьютер программу удаленного доступа. Затем, все так же по указке незнакомцев, вложил порядка 13,5 тысяч рублей. Эта сумма тут же отобразилась в личном кабинете и постепенно начала расти. Потерпевший следил за всеми манипуляциями и периодически пополнял счет.

В очередной раз «брокер» в телефонном разговоре убедил потерпевшего сделать выбор – либо «сыграть по-крупному», либо отказаться. Мужчина ответил согласием и внес порядка 1000 долларов. Как и в предыдущий раз, наблюдался рост вложенной суммы.

Потерпевший догадался, что имеет дело с мошенниками, лишь когда захотел вывести «заработанные» деньги. В ответ на его просьбу брокер-консультант начал настаивать на необходимость уплаты налога и других расходов. Тогда мужчина прекратил общение и обратился к полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Установлено, что номера телефонов, по которым велись переговоры, зарегистрированы в московском регионе и Санкт-Петербурге, а денежные средства списаны на сайте иностранного государства.

Сам потерпевший, несмотря на то, что был информирован о подобных фактах мошенничеств из СМИ, пошел на риск и потерял не только свои сбережения, но те денежные средства, которые оформил в кредит, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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