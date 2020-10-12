УФАС по Коми: «Ухтажилфонд» злоупотребляет доминирующим положением

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Индивидуальный предприниматель из Коми пожаловался антимонопольщикам на ООО «Ухтажилфонд»: регоператор навязывает невыгодные договоры на вывоз мусора. Проверка УФАС это подтвердила, сообщает пресс-служба ведомства.

В договоре на оказание услуг по обращению с ТКО регоператор прописал, что объем услуги и оплаты будет рассчитываться исходя из количества и объема контейнеров. А такое правило действует только при раздельном учете отходов. А в данном случае учет твердых коммунальных отходов должен рассчитываться исходя из нормативов. Что, как легко догадаться, гораздо выгоднее для предпринимателя, но не для регоператора.

УФАС по Коми сделал вывод: в действиях ООО «Ухтажилфонд», выразившихся в навязывании предпринимателю невыгодных условий договора, усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением.

Обществу выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В случае невыполнения антимонопольным ведомством будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

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