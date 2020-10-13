В Сосногорске после вмешательства прокуратуры сирота получила жилье

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В Сосногорске после вмешательства прокуратуры девушке-сироте выдали жилье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, чиновники незаконно отказали девушке во включении в список детей-сирот, которых обеспечивают муниципальным жильем. Прокуратура направила иск в суд. Ведомство потребовало включить девушку в список и предоставить ей жилье. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

В сентябре администрация Сосногорска предоставила девушке жилье. Никаких претензий к своей квартире у нее нет.

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