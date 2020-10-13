В Сыктывкаре горела квартира: пострадала 84-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 12 октября, в Сыктывкаре загорелась квартира, в результате чего пострадала пожилая женщина 1936 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11.20 на улице Стахановской. На первом этаже двухэтажного дома загорелась квартира. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. К тому моменту 38 жильцов дома самостоятельно эвакуировались. Пожар потушили в 14.22. Огонь повредил две квартиры на общей площади 20 квадратных метров.

В результате пострадала женщина 1936 года рождения. Она получила ожоги 1-2 степени и попала в больницу. На месте происшествия работал 21 человек и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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На операцию по их спасению и тушение пожара ушло почти 2 часа (подробнее)