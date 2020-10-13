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Общество

В Госсовете Коми планируют увеличить число депутатов, которые получают зарплату

Законопроект рассмотрят на заседании 20 октября
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На заседании Госсовета 20 октября рассмотрят документ об увеличении количества народных избранников, которые работают в законодательном органе на постоянной основе. Если депутаты поддержат предложение, что количество народных избранников, которые могут претендовать на зарплату, увеличится на три человека (с 12 до 15).

Как сообщается в пояснительной записке, с инициативой внести законопроект на рассмотрение выступила фракция ЛДПР. Сейчас в Госсовете Коми на профессиональной основе работают председатель парламента, его четыре заместителя, председатели четырех комитетов и председатели постоянных комиссий.

Кроме того, право на депутатскую деятельность на постоянной основе в комитете предоставляется одному из депутатов, избранных в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.

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