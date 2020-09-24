Новым спикером Госсовета Коми стал Сергей Усачев

Фото с сайта Госсовета Коми

Председатель Госсовета Коми стал Сергей Усачев. 24 сентября на сессии Госсовета его кандидатуру поддержали большинство депутатов.

Напомним, что 23 сентября на первой сессии Госсовета Коми седьмого созыва Галина Габушева отказалась от депутатского мандата, который передали Сергею Усачеву. На следующий день его кандидатуру на пост спикера выдвинула партия «Единая Россия». Екатерина Дьячкова от фракции КПРФ предложила на этот пост Олега Михайлова.

В итоге за кандидатуру Усачева проголосовало 23 из 28 народных избранников (два человека проголосовали против, два - воздержались, один человек не проголосовал). Голосовать за Михайлова уже не было смысла, так как большинство депутатов выразили свое мнение.

Отметим, что Сергей Усачев с 2016 года возглавляет АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод». Кроме того, он председатель Исполнительного комитета регионального отделения «Ассоциации юристов России» в Республике Коми. Ко всему прочему, Сергей Усачев - кандидат политических наук. А начинал свою трудовую деятельность он в далеком 1977 году: в 17-летнем возрасте был грузчиком Вычегодского судостроительно-судоремонтного завода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не уважает коллег, искусственно тормозит законопроекты». Депутаты рассказали, почему хотят отправить в отставку спикера Госсовета Коми

Народные избранники аргументировали свою точку зрения (подробности).

Вопрос об отставке председателя Госсовета Коми рассмотрят в июне

В повестке сразу два проекта постановления об отставке Надежды Дорофеевой (подробности).

Что успел сделать глава Коми Владимир Уйба первые 0,5 суток без приставки врио

Все назначения 23 сентября (подробности).