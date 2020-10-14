Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 13 октября, в Печоре Mercedes столкнулся с Toyota и опрокинулся, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как передает БНК, авария произошла в Печоре. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Toyota Corolla по улице Железнодорожной. Напротив дома №21/1 при обгоне легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes-Benz. От удара вторая иномарка опрокинулась на правый бок.

В результате ДТП пострадал пассажир Mercedes 1988 года рождения. Он попал в больницу с ушибами и травмой грудной клетки. Водитель Toyota ранее за нарушение правил дорожного движения привлекался пять раз, за рулем он с 2004 года.

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