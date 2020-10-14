Начитался домостроя: в Коми муж из ревности на несколько дней запер жену дома

В квартиру сотрудники полиции и сам супруг смогли попасть только с помощью спасателей МЧС, поскольку мужчина умудрился потерять ключи от входной двери. Фото: lady.mail.ru.

В Княжпогостском районе мужчина осужден за незаконное лишение свободы своей супруги, сообщает прокуратура Коми. На почве ревности он запер жену в квартире, а окна и форточки заблокировал с помощью саморезов.

В конце июля 2020 года житель Емвы на почве ревности незаконно запер свою супругу в квартире, отобрал ключи и телефон, а также заблокировал окна и форточки, закрутив их саморезами. Мужчина периодически уходил, затем возвращался.

Спустя несколько дней по просьбе жены наконец-то вернул ей мобильный телефон. Женщина позвонила в полицию. В квартиру сотрудники полиции и сам супруг смогли попасть только с помощью спасателей МЧС, поскольку мужчина умудрился потерять ключи от входной двери.

Свою вину он признал в полном объеме. Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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