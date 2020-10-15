В Корткеросском районном суде заразились коронавирусом

У одного из судей Корткеросского районного суда подтвердили коронавирус, еще два работника аппарата отстранены от должности по предписанию Роспотребнадзора, пишет БНК.

Районный суд приостановил рассмотрение дел. Исключения составляют наиболее срочные и важные дела и материалы. Отметим, что это уже четвертый суд, который меняет режим работы из-за COVID-19. Ранее об ограничениях заявляли Прилузский, Сыктывдинский районный суды и Печорский городской суд.

Отметим также, что в Коми продолжается рост заболеваемости коронавирусом. 12 октября глава Коми Владимир Уйба заявлял, что в республике кончается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Было даже принято решение перепрофилировать детский лагерь «Гренада» под госпиталь для пациентов с легким течением заболевания.

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