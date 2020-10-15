Более 100 жителей Коми сутки не могли вернуться из Турции

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Более 100 жителей Коми не смогли вовремя вернуться из Турции из-за поломки самолета Boeing-777. Об этом сообщает «Комиинформ»

Как пишет издание, чартерный рейс обслуживает авиакомпания Nordwind. Сыктывкарцы рассказали, что должны были улететь с другими россиянами еще 14 октября, однако рейс отложили из-за поломки воздушного судна.

– Но всех отправили в гостиницу, это больше 500 человек, – рассказал один из туристов.

Он добавил, что сыктывкарцы полетят отдельным чартером в обед, остальные россияне отправятся домой вечером. В итоге жители Коми вернутся домой на сутки позже.