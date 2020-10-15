В Коми изменили указ о режиме повышенной готовности

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Коми обновили указ о введении режима повышенной готовности в Коми. В нем отражены последние изменения и дополнения, который внес глава республики.

Так, до 15 ноября продлили запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий. До 15 ноября продлен запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений.

До 28 октября людям в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендовано воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

Работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение о соблюдении режима самоизоляции, периоды нетрудоспособности будут исчисляться с 1 октября по 14 октября 2020 года включительно и с 15 октября по 28 октября 2020 года включительно.

Организации, где работают вахтовики из числа жителей республики, будут проходить временную изоляцию (обсервацию) на территории региона. Если же на вахту привлекаются граждане из других субъектов, то они будут проходить обсервацию за пределами региона.

Прибывшим в республику из-за пределов России надо сообщить о возвращении на горячую линию и пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия. Для всех сохранен масочный режим в общественных местах и транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Коми 15 октября 2020: за сутки зафиксировано 156 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели 111 человек, 7 новых смертей (подробнее)