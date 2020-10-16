Япония, Бельгия и Куба открылись для жителей Коми: что с ценами, спросом и ограничениями по COVID-19

В первые сутки после объявления о возобновлении авиасообщения с тремя странами поиски билетов выросли в 2-6,5 раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией (Белград), Кубой (Кайо-Коко и Санта-Клара) и Японией (Токио). В первые сутки после объявления о возобновлении авиасообщения с тремя странами поиски билетов на Кубу выросли в 6,5 раз по сравнению со средним уровнем за последние 30 дней, билетов в Сербию — в 4,5 раза, в Японию – в 2 раза, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Сколько стоят билеты на ноябрь — декабрь и новогодние праздники

Куба. В аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клара пока рейсов в продаже нет. Согласно постановлению, подписанному накануне председателем правительства России Михаилом Мишустиным, запланировано два рейса в неделю: по одному в каждый из городов.

Сербия. В Белград сейчас можно добраться с пересадками через Стамбул. Такие билеты можно приобрести, например, у Turkish Airlines и Pegasus. Минимальная цена билета с вылетом из Москвы на ноябрь — 13-14 тыс. рублей в одну сторону. На декабрь стартовая цена — 14 тыс. рублей, кроме конца месяца, когда минимальные цены в преддверии новогодних праздников вырастают до 16-18 тыс. рублей. На первые числа января цены начинаются от 17-18 тыс. рублей. Прямые рейсы из Москвы в Белград, согласно постановлению, подписанному вчера, запланированы с частотой два раза в неделю.

Япония. С Японией достигнута договоренность о трех рейсах в неделю в Токио (два из Москвы, один из Владивостока). Сейчас в продаже есть варианты с пересадками в Стамбуле, но в пути, как правило, придётся провести около суток и более. Цены на такие рейсы в ноябре начинаются от 23-24 тыс. рублей.

Какие ограничения в связи с коронавирусом

Куба

Для поездки на Кубу нужна медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса. Турист, у которого будет обнаружен COVID-19, будет немедленно госпитализирован. Ему будет оказано все необходимое лечение до полного выздоровления. Сопровождающие лица останутся под наблюдением врачей отеля. Их изолируют в отдельном секторе того же отеля.

На Кубе работают не все туристические объекты. Для минимизации контактов приезжих с местным населением перемещение туристов ограничено, в частности — не получится съездить на экскурсию в Гавану. Также в полную силу в отелях не работают бассейны и дискотеки: одновременно туда будут пускать не более 50% от рассчитанной вместимости. Самим отелям предписана загрузка не более 60%. Ограничение по купанию в море и отдыху на пляже нет. В каждом отеле будет находиться медицинская бригада, которая будет регулярно измерять температуру постояльцев и следить за их здоровьем.

Справка об отсутствии COVID-19 на въезде не потребуется, но нужно будет пройти термометрию и бесплатный ПЦР-тест. Туристам нужно будет носить маску только при въезде и выезде из аэропорта в отель и обратно. В отеле и на пляже носить маску необязательно, масочный режим обязателен лишь для сотрудников гостиницы.

Сербия

В Сербии отменены связанные с COVID-19 ограничения на въезд как для сербских, так и для иностранных граждан, но есть исключения для путешественников, въезжающих в страну из Хорватии, Северной Македонии, Болгарии и Румынии. Они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, взятый в течение 48 часов до прибытия.

Во всех общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Защитные маски для лица обязательны во всех общественных помещениях, а также на открытых площадках, где невозможно поддерживать дистанцию. За отсутствие маски выписывается штраф.

Япония

Гражданам Российской Федерации для въезда в Японию требуется виза. Однако туристические визы Япония россиянам сейчас не выдает. Кроме того, на сегодняшний день приостановлено действие всех виз, выданных россиянам до 2 апреля 2020 года Посольством или Генеральным консульством Японии.

Всем пассажирам, которым разрешен въезд в Японию, необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России и получить справку о результатах ПЦР-тестирования. В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронавирус. Кроме того, необходимо будет соблюсти меры карантина в течение 14 дней.

Пользоваться общественным транспортом при перемещении из аэропорта до места назначения не разрешается. Для поездки в Японию нужна медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавируса.

Большинство туристических достопримечательностей Японии были закрыты в апреле и мае, однако с конца мая многие из них открылись вновь. Большинство мероприятий и фестивалей по всей стране были отменены или перенесены.

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