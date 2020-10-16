Мошенники украли у троих воркутинцев 380 тысяч

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Мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков, украли у троих жителей Воркуты в общей сложности 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, воркутинцу 1995 года рождения позвонил якобы работник службы безопасности банка. Он сообщил, что на банковском счете северянина зафиксировали подозрительные операции, которые нужно предотвратить. Молодой человек с помощью мобильного приложения перевел 200 тысяч рублей на некий «безопасный счет». Как только, молодой человек понял, что его обманули, то немедленно заблокировал свою карту, но было уже поздно. Аналогичным образом лишился 10 тысяч рублей местный житель, 1956 года рождения.

Кроме того, воркутинец, 1986 года рождения, в течение трех часов вел переговоры с так называемым работником банка. Тот убедил мужчину оформить онлайн-кредит, затем обналичить деньги через терминал, а после перевести их на частный банковский счет. В итоге местный житель отдал мошенникам 170 тысяч рублей, которые взял в кредит. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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