Райффайзенбанк усиливает направление потребительского кредитования

Фото: Райффайзенбанк

Иван Карпов возглавил потребительское кредитование в Райффайзенбанке. В качестве руководителя направления (Product Owner) ему предстоит решить много амбициозных задач, главные из которых — увеличение кредитного портфеля и улучшение цифрового клиентского опыта.

Иван Карпов, выпускник факультета прикладной информатики и экономики РосНОУ, работает в Райффайзенбанке с 2007 года. Карьеру начинал в отделе обслуживания кредитных карт, затем занимался управлением проектами в качестве бизнес-аналитика и проектного менеджера. Более шести лет работал в CRM, где прошёл путь от менеджера до руководителя, отвечал за кросс-селл клиентов банка и за привлечение новых клиентов, в том числе за проекты подачи заявок на кредитные продукты через сайт банка и реализацию выдачи кредитов в Райффайзен-Онлайн.

Последние два года Иван занимался развитием направления цифрового кредитования. За это время ему удалось с нуля построить сильную команду, существенно нарастить объём выдач в городах без физических отделений и расширить географию цифрового присутствия Райффайзенбанка.

«Я рад новому вызову и возможности сделать решение финансовых вопросов для наших клиентов ещё более простым, быстрым и комфортным», — рассказал Иван Карпов, руководитель по развитию потребительского кредитования Райффайзенбанка.